CASTIGLIONE. Marijuana nel guardino di casa, arrestata una coppia

I carabinieri della Stazione di Castiglione Torinese hanno arrestato una coppia di conviventi e sequestrato una serra di marijuana nel giardino della loro casa.

In manette un uomo di 55 anni e la sua compagna di 52 anni, di San Raffaele Cimena, per produzione e detenzione di droga.

Gli arresti sono avvenuti a seguito di un controllo a casa della coppia. Nel giardino della loro casa era stata allestita una serra artigianale con teloni verdi, per mimetizzarla tra la vegetazione, per la produzione di “erba a Km0”.

I carabinieri hanno sequestrato 10 piante di marijuana di quasi 2 metri Gli arrestati sono stati collocati ai domiciliari.

I controlli dei carabinieri hanno evitato l’immissione di centinaia di dosi di marijuana sul mercato dalla droga della movida della provincia torinese.

Commenti