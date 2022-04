Nell’incontro che si è tenuto tra l’Amministrazione locale e la Città Metropolitana è stato fatto l’aggiornamento circa il progetto relativo alla costruzione del nuovo ponte di Castiglione lungo la Sp 92. Città metropolitana ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica a fine 2021 per un importo di 14 milioni di euro, attualmente in istruttoria per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale dell’opera.

Un progetto che, in qualche modo, era nell’aria già nel periodo in cui l’attuale ponte rimase chiuso dopo le piogge di fine 2016.

Ebbene, già allora si parlò di un intervento per [...]