Bagarre in Consiglio Comunale, giovedì pomeriggio, durante l’approvazione della delibera sui servizi a domanda individuale.

Dai banchi dell’opposizione, l’ex Sindaca, Marina Cha Bertinetti, ha passato in rassegna servizi e tariffe e ha puntato il dito contro l’amministrazione comunale colpevole di un aumento senza precedenti.