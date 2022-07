Dal 2019 ad oggi moltissimi sono i servizi che sono stati attivati per i cittadini in modo che possano adempiere anche da casa alle loro necessità legate alla relazione con la pubblica amministrazione.

“Tra i servizi attivati in questi tre anni, – spiega il Sindaco Loris Lovera – ricordiamo ad esempio l’adozione dell’ANPR, lo sportello on line del cittadino, la transizione in Cloud con maggiore efficienza di tutti i servizi comunali. Dal nostro insediamento infatti abbiamo ritenuto prioritario dare ai nostri cittadini più servizi “a portata di clic”, dai certificati anagrafici ai servizi tributari, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.