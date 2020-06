CASTIGLIONE. Ladro esce dalla casa svaligiata e trova i carabinieri.

In Castiglione torinese, una pattuglia della locale stazione carabinieri ha arrestato per tentato furto aggravato in abitazione un rumeno di 40 anni che, dopo aver forzato una porta veranda, è entrato all’interno dell’abitazione di una anziana 88enne del luogo.

Notato da alcuni vicini di casa, che hanno immediatamente avvisato l’operatore del 112, il ladro s’è ritrovato i militari fuori casa ad attenderlo.

