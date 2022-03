Scoppia la polemica sull’aumento dell’indennità del Sindaco Loris Lovera e, di conseguenza di tutta l’amministrazione.

Lo stipendio lordo del Sindaco, oggi di circa 2500 euro, nel corso di due anni arriverà a 4 mila euro. Si tratta, in realtà, di una disposizione di legge.

Con l’atto tecnico n.55, l’Ufficio ragioneria del Comune ha determinato l’adeguamento delle indennità di funzione degli organi amministrativi secondo quanto previsto dalla Legge 30/2021, per cui le indennità degli amministratori debbono essere riparametrate in funzione della popolazione ed in proporzione all’indennità prevista per il presidente della Regione.

“Questo – spiega il [...]