CASTIGLIONE. Incendio in una villa, i coniugi lievemente intossicati

Due persone lievemente intossicate e casa parzialmente inagibile. E’ il bilancio di un incendio divampato alle prime luci dell’alba in una villetta di strada Cordova, a Castiglione Torinese.

Le fiamme si sono sviluppate nell’abitazione di due coniugi che, alle 4.30, sono stati svegliati dal fumo. Hanno fatto in tempo ad uscire, poi l’incendio ha avvolto la tavernetta e il primo piano dello stabile. I vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme nel giro di un paio d’ore. Marito e moglie, lievemente intossicati, sono stato medicati sul posto dal personale del 118. Accertamenti sulle cause del rogo in corso.

