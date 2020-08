CASTIGLIONE. In auto aveva coca e marijuana, arrestato

Questa mattina a Castiglione Torinese, durante un controllo della circolazione stradale, i carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne del paese. Il giovane è stato trovato in possesso di sette bustine di cocaina, 115 grammi di marijuana, un bilancino digitale con tracce di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari

