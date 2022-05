Torna la festa patronale e torna finalmente in modalità normale dopo i durissimi anni della pandemia.

Si parte giovedì 2 giugno, alle 10, con l’inaugurazione della mostra “Storia di mutuo soccorso al femminile” presso la società operaia.

Si prosegue alle ore 20 con la celebrazione della festa della Repubblica a cura del gruppo di Alpini e Anc, in Piazza Assunta.

Si prosegue venerdì 3 giugno, alle 19, con l’apertura degli stands gastronomici.

Alle 20 andrà in scena la “Stracastiglione” la corsa podistica non competiviva organizzata da Asd Sport, Trofeo Mario Bertinetti XI memorial.

Alle 22 si accende la musica con la serara giovani con il Dj Etta Matters, con lui si esibiranno anche Danu, Dale (Gabriele D’Alessandro) e Simone Bernini.

Sabato 4 giugno si aprirà la mostra hobbistica a cura dell’Unitre di San Raffaele e l’inaugurazione della mostra fotografica “40 anni di storia dell’associazione Apla di Castiglione”.

Si prosegue alle 11 con l’inaugurazione de “Il frigorifero dei libri” una struttura pensata per il libero scambio dei testi in Piazzetta del Donatore/ Via Don Brovero.

Nello stesso giorno, dalle 14,30, ci sarà la possiblità di effettuare visite guidate, con i tecnici Smat, all’interno dell’impiano di Castiglione. Ci sarà una naveta a disposizione che partirà dalle scuole medie.

Si continua alle 15 con la dimostrazione dell’addestramento dei cani guida per non vedenti dell’associazione “Casa della Speranza Onlus”.

Alle 15,30 è invece prevista la camminata artistico culturale a cura dei walking leaders castiglionesi, alpini e l’associazione Storia e Futuro.

Alle 16 il saggio degli allievi della scuola di musica “Federico Caudana” e la lettura della poesie di Renzo Pezzani in occasione dell’anniversario dellanascita del poeta (tutto presso la tensostruttura in piazza degli Alpini).

Alle 19 nuova apertura degli stands gastronomici, alle 21,30 ci sarà lo spettacolo dei comici Marco e Mauro.

Si domenica alle 9 con l’apertura del mercatino lungo via Don Brovero. Alle 9,30 sarà invece possibile effettuare visite gratuite in merito a prevenzione cardiologica, diabetologica e oculistica offerta dalla società operaia e dal gruppo dei Lions di Sciolze.

Alla stessa ora il corteo con auto e trattori d’epoca.

Dalle 10,30 e per tutto il giorno per i bambini ci sarà il “battesimo della slla” con pony e trenino dell’allegria.

Sempre alle 10,30 la santa messa e la processione.

Alle 11 apriranno nuovamente gli stands gastronomici.

Alle 15, invece, partirà il primo torneo auto-gol con la partecipazione di auto d’epoca in Piazza degli Alpini.

Si prosegue alle 16, in frazione San Martino, con l’inaugurazione della casetta dei libri per il libero scambio di libri realizzata in Piazza della Chiesa dagli ospiti de “Il Riccio”.

Alle 17 andrà in scena, poi, la fragolata a cura dei coltivatori diretti di Castiglione ed “Enoteca Neh”.

Si prosegue con la cena presso gli stands e la serata danzanta a cura dell’Abc Dance di Chivasso.

La patronale si chiuderà lunedì.

Alle 14,30 appuntamento per bimbi e famiglie per il “Color day” con gli animatori del circo Wow nel piazzale di fronte alle scuole medie.

Alle 15 giochi per bambini e e merenda in piazza organizzati dall’associazione anziani Apla.

Si chiude con l’ultima cena agli stands e la serata di ballo liscio con l’orchestra del canavese.

