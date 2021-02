CASTIGLIONE – GASSINO. Un incidente rimette al centro la viabilità collinare

Ci risiamo, un incidente e si torna a parlare del traffico collinare.

Un frontale tra due auto in via Caudana. Tre feriti e traffico bloccato verso Chieri, questo il bilancio dello scontro di mercoledì sera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti