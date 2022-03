Mentre l’emergenza sanitaria si va alleviando, si è aperto purtroppo un altro fronte emergenziale legato alle conseguenze della ingiustificabile guerra in Ucraina.

In questi giorni anche l’amministrazione comunale di Castiglione sta cercando di far fronte all’emergenza umanitaria: è arrivata sul territorio la prima persona (una donna di 30 anni) ucraina emigrata e profuga dalla guerra. “L’iter di accoglienza – spiega il Sindaco – non è ancora stato definito in tutte le sue parti dagli organi superiori ma stiamo garantendo alla cittadina ucraina ed alla famiglia che la sta ospitando la massima assistenza”. Il coordinamento [...]