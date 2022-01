L’andamento della pandemia COVID-19 è ancora in ripresa in Italia e nella Città di Castiglione.

I contagi, in questi giorni, hanno portato anche qualche disagio per le scuole cittadine. Al momento, però, stanto ai numeri, forse siamo prossimi al picco: l’indice di trasmissibilità è salito a livello nazionale poco sopra 1,5; ricoveri e decessi crescono meno, sono tuttavia in assoluto molti e gravano purtroppo sulla capacità del sistema sanitario.

L’amministrazione ha spiegato così la situazione per quanto riguarda Castiglione.