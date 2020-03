CASTIGLIONE. Coronavirus: due casi in città

Ci sono i primi due casi di Coronavirus in città. L’annuncio lo ha dato qualche minuto fa il sindaco, Loris Lovera. “Si sono registrati due positivi al test da coronavirus e sono attualmente ricoverati in ospedale. Ringrazio tutti i cittadini castiglionesi per lo sforzo fatto fino ad oggi e li invito a restare a casa”.

Commenti