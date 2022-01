Prosegue l’attività dell’Amministrazione riguardo ai servizi cimiteriali: la giunta ha portato in approvazione le tariffe di esumazione ed estumulazione, attività previste e programmate a seguito dell’analisi delle concessioni ormai scadute da tempo.

Le tariffe sono state confermate, senza rincari, rimanendo completamente gratuite e a carico dell’amministrazione le estumulazioni che vedranno la destinazione dei resti all’ossario comune.

Come approvato in consiglio comunale, è stata introdotta la possibilità di rinnovare la concessione del loculo scaduto di ulteriori 25 anni, cosa in precedenza non prevista: questo darà una maggiore possibilità di scelta alle famiglie che vorranno continuare a [...]