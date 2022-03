Abbiamo trovato un motivo per unire famiglie e persone, ritrovarci assieme e fare un qualcosa di costruttivo per l’ambiente, siamo riusciti a coniugare diversi scopi uniti in una sola realtà» queste le parole di Graziella Busca, assessore di Castiglione Torinese per Cultura, Welfare, Politiche Giovanili e Biblioteca, in occasione dell’evento di domenica 27 marzo “Castiglione Pulito”.

Il progetto è stato promosso dall’ASG (Associazione Solidarietà Giovanile) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, la Parrocchia ed altre associazioni del territorio. In giornata, otto gruppi di volontari, dislocati in differenti punti della città di Castiglione, muniti di guanti, [...]