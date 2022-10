Giovedì scorso 29 settembre, si è svolto il consiglio comunale.

Quale primo punto all’ordine del giorno è stato presentato il nuovo consiglio comunale dei ragazzi eletto lo scorso maggio.

La carica di sindaco è rivestita ora da una ragazza, che con il supporto dei consiglieri ha esposto al Consiglio “adulto” ed al pubblico presente i loro progetti e le loro ambizioni.

I temi principali sono stati ambiente, feste, sport e strutture scolastiche; essi verranno approfonditi e sviluppati in questo anno scolastico per giungere poi auspicabilmente a concretizzarne in progetti la massima parte possibile.

Successivamente sono stati [...]