CASTIGLIONE. Arriva la nuova viabilità in via della Fornace

Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale per risolvere alcuni dei problemi di viabilità che, da tempo, colpiscono alcune aree della città.

“Da circa un anno il Comune di Castiglione – spiega il sindaco Loris Lovera – e i residenti di via della Fornace hanno condiviso l’attuazione in via sperimentale di una viabilità a senso unico di percorrenza, che alleviasse i problemi derivanti dalla ridotta carreggiata in modo compatibile con la necessità di spazio per parcheggiare le auto”.

Un confronto durato a lungo, che ha coinvolto tutte le famiglie residenti in quella zona.

“A fine luglio, – prosegue l’amministrazione – al termine del periodo di prova, Amministrazione e residenti si sono ritrovati per valutarne gli esiti: la decisione a maggioranza è stata di confermare la soluzione sperimentata, con senso di percorrenza dal campo sportivo all’incrocio con via Torino. A tale scopo verrà realizzata tutta la necessaria segnaletica orizzontale e verticale. L’Amministrazione continuerà il dialogo con i residenti, per affrontare e risolvere gli eventuali puntuali problemi che dovessero verificarsi”.

Gli ultimi “intoppi”, infatti, dovrebbero risolversi in queste ore. Qualche giorno fa, il vice sindaco, Manlio Giaretto, ha ricevuto un piccolo gruppo di residenti della zona per sistemare la ultime problematiche prima di arrivare alla definizione della nuova viabilità.

Sempre sullo stesso tema, continua il monitoraggio e la prevenzione degli atti di vandalismo.

“In generale, – conclude il sindaco – per la viabilità e la cura del territorio, l’Amministrazione sta seguendo con attenzione i lavori parlamentari intorno al DL semplificazioni da cui potrebbero emergere novità anche nella normativa del codice della strada”.

