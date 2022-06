In questi giorni, come già comunicato in precedenza, sono in corso i cantieri per la posa della fibra ottica da parte della società Open Fiber, nel contesto di un progetto nazionale per la copertura delle cosiddette “zone bianche” con tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Il progetto consiste nel realizzare una infrastruttura che porti la fibra ottica alle abitazioni al fine di garantire una velocità e stabilità di connessione ottimale

È un grande investimento, necessario per abbattere il “digital divide”, con positive ricadute sulla connettività e l’accesso ai servizi di comunicazione a larga banda della [...]