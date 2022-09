Dopo il successo ottenuto dalla proiezione di fotografie relative al primo ventennio del Novecento, l’A.T. Pro Loco di Castelnuovo Nigra e l’associazione ”Canapisium”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizzano per sabato 17 settembre una nuova proiezione, sempre grazie al materiale proveniente dal ricco corpus fotografico in possesso di Nella Caretto e Valentino Ceresa.

Questa volta il tema sono i cento anni del Monumento ai Caduti della Grande Guerra, inaugurato il 17 settembre 1922. Se ne ricorderà anche un altro, inaugurato esattamente tre anni prima: quello dedicato a Costantino Nigra, il cittadino più illustre del Comune.

Il titolo della serata “Caro ad ogni cor” rimanda alle parole con le quali il sindaco di allora, Costante Perotti, invitò la cittadinanza a partecipare alla manifestazione definendola “una solenne cerimonia che dev’essere cara ad ogni cuor Salese”.

La proiezione sarà accompagnata da un approfondimento storico ed artistico sui monumenti costruiti dopo la Grande Guerra, che verranno confrontati con quelli di ispirazione risorgimentale. I Monumenti ai Caduti, sorti in gran numero proprio negli anni immediatamente successivi a quelli del conflitto, costituirono uno degli strumenti attraverso i quali le comunità locali cercavano di “elaborare il lutto” dopo una tragedia collettiva di dimensioni mia viste in precedenza. E’ vero altresì che in quei monumenti, realizzati quando ormai il fascismo stava prendendo piede e la retorica nazionalista la faceva da padrona relegando ad un ruolo del tutto secondario l’analisi storica di quant’era accaduto, l’aspetto celebrativo fu dominante. Non era la visione ungarettiana della guerra ad emergere ma quella dannunziana.

Non possiamo sapere a quali conclusioni si perverrà nella serata di Castelnuovo Nigra ma sarà sicuramente interessante assistere al confronto fra i due tipi di monumenti, passando – come recita la locandina – “dalla celebrazione dell’eroe e dello statista a quella del soldato”.

Alle inedite immagini su vetrino che verranno proposte nel corso dell’incontro si affiancherà l’analisi dei documenti conservati nell’Archivio Storico Comunale, che ben raccontano l’inaugurazione. Il monumento di Sale, la lapide per i Caduti collocata a Villa ed il monumento a Nigra, dovuto all’artista Cesare Biscarra, verranno esaminati anche dal punto di vista artistico.

L’appuntamento è per le 21 nel salone polifunzionale dedicato a Costantino Nigra.

Commenti