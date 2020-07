CASTELNUOVO NIGRA. Falsi carabinieri passano casa per casa: è una truffa.

Attenti alle truffe nel Comune di Castelnuovo Nigra.

E’ l’avviso comparso questa mattina sulla pagina facebook dell’amministrazione comunale. Un avviso rivolto alla cittadinanza.

“Vi comunico – si legge -, dopo una segnalazione ricevuta in comune e un colloquio col Maresciallo Boldrini della Stazione dei carabinieri di Castellamonte, in paese, anche da noi, girano loschi individui i quali si spacciano per operai dell’Enel, della Smat e anche per Carabinieri stessi e invitano le persone a farli entrare in casa”.

“Sono truffatori che cercano di rubare i vostri oggetti preziosi – prosegue la nota del Comune -. Invito caldamente tutta la cittadinanza a non far entrare nessuno in casa per nessun motivo e in caso di questi eventi, di raccogliere più descrizioni possibili e avvisare immediatamente i carabinieri telefonando ai numeri 0124-515132 oppure il 112”.

