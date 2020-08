CASTELNUOVO NIGRA. Elezioni: due le liste in corsa

Alla fine si sono ridotte a due le liste in corsa per le elezioni comunali a Castelnuovo Nigra: quella del sindaco uscente Danilo Giovanni Chiuminatti e quella di Enrica Domenica Caretto.

Chiuminatti si ripropone per il terzo mandato. Con lui, nella lista che mantiene il nome di “Insieme”, si ricandidano tre dei suoi consiglieri: Denis Luca Giacoletto Papas, Marco Marcon e Marco Troglia. Giacoletto Papas è assessore uscente alla Viabilità, all’Illuminazione pubblica, ai Cimiteri, all’Edilizia Privata, ai Rapporti con le borgate di Villa Castelnuovo.

Gli altri sei aspiranti consiglieri non facevano parte dell’amministrazione uscente né erano stati candidati alle elezioni del 2015. Il più anziano della lista ha 71 anni, il più giovane 30; le donne sono tre.

Tutti risiedono a Castelnuovo Nigra, tranne Lucia Gemma Bracco (che vive a Castellamonte) e Defendente Madonna, che abita a Torino ma che – dice Chiuminatti – “essendo in pensione vive più qui che laggiù”.

Enrica Domenica Caretto si era candidata nella tornata elettorale del 2015 nella lista di Anna Maria Giachetti, che in questi cinque anni è stata all’opposizione. Era risultata la prima non eletta. Aspira ora a governare il Comune capeggiando la compagine “Per il Nostro Paese”, che vede riproporsi con lei la stessa Giachetti e due dei non eletti cinque anni fa: Giovanni Vaccarino e Valentina Giacoma Pin. Di questo schieramento fa parte anche Matteo Sergio Bracco, sindaco dal 2000 al 2010 e poi vicesindaco, che era sembrato voler mettere in piedi un terzo gruppo. Il candidato più anziano ha 73 anni, il più giovane 26; le donne sono quattro.

La candidata a sindaco della lista “Per il Nostro Paese” è Enrica Domenica Caretto, 52 anni, geometra. Con lei ci sono Anna Maria Giachetti, 56 anni, impiegata; Piero Giachetto-Rater, 51 anni, artigiano edile; Giovanni Vaccarino, 73 anni, pensionato ex-pubblico dipendente; Valentina Giacoma Pin, 35 anni, addetta cucina; Antonella Prola, 56 anni, insegnante; Giacomo Bigando, 55 anni, commerciante; Michele Giacoma-Groja, 39 anni, operaio; Riccardo Serena, 26 anni, muratore; Matteo Sergio Bracco, 66 anni, pensionato ex-quadro compagnie petrolifere.

Nella lista “Insieme”, con il sindaco uscente Danilo Giovanni Chiuminatti, nato a Castellamonte il 31 marzo 1962, si candidano: Daniela Alexandru in Iordache, nata a Macin in Romania l’8 novembre 1979, di professione casalinga; Lucia Gemma Bracco in Pezzetti Tonion, nata a Cintano il 10 maggio 1959, operatrice scolastica; Stefania Dessì, nata a Cuorgnè il 3 ottobre 1993, esercente Arte Bianca; Denis Luca Giacoletto Papas, nato a Castellamonte il 6 ottobre 1975, artigiano; Gianluca Girasole, nato a Torino il 3 gennaio 1972, tecnico di manutenzione meccanica; Defendente Madonna, nato a Castelnuovo Nigra il 14 gennaio 1949, responsabile SPP; Marco Marcon, nato a Torino il 9 aprile 1961, ingegnere elettronico; Marco Troglia, nato a Cuorgnè il 21 settembre 1978, dipendente comunale; Mattia Turchetti, nato a Cuorgnè il 23 gennaio 1990, operaio edile.

Caterina Ceresa

