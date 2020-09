CASTELNUOVO NIGRA. Elezioni: Chiuminatti contro Caretto

Due le liste in corsa per le elezioni comunali a Castelnuovo Nigra: quella del sindaco uscente Danilo Giovanni Chiuminatti e quella di Enrica Domenica Caretto. Il primo si candida con la civica “Insieme”, la seconda con “Per il nostro paese”.

Ad entrambi abbiamo chiesto un appello al voto.

Danilo Giovanni Chiuminatti

Carissimi Amici e Stimati Concittadini, mi rivolgo ancora a VOI con questo appello per chiedervi la Vostra FIDUCIA ed il Vostro VOTO. Vi offro buoni motivi per assicurarVi che se la Vostra scelta cadrà su questa Lista sarà un’ottima scelta capace di garantirvi cinque anni di BUON GOVERNO

1. Innanzitutto per garantire il proseguimento del buon governo portato avanti in questi anni senza interesse alcuno se non quello del paese e della popolazione.

2. Per poter portare avanti e completare il programma elettorale della nostra compagine il quale spazia in ogni settore di competenza del comune e che, terminato, vedrà il paese più moderno, funzionale e più gradito agli occhi dei residenti e dei villeggianti che si spera siano sempre più numerosi.

3. Per affidare l’amministrazione del Comune a gente del paese, che vive nel paese e che conosce il paese, tutti i suoi problemi, tutte le necessità del paese e della popolazione e che, come in questi anni passati, darà la propria disponibilità ad ascoltare la gente in ogni momento, tutto l’anno e che, in qualsiasi momento, cercherà di venire incontro alla gente e di risolvere i suoi problemi.

4. E, infine, per avere un’amministrazione comunale, dal Sindaco a tutti gli assessori e consiglieri, sempre vicini per potergli parlare tutti i giorni e tutte le volte che la popolazione ne avrà la necessità.

Danilo Giovanni Chiuminatti

Enrica Domenica Caretto

I Piccoli Comuni: presidi di Democrazia e sedi di Eccellenza per la partecipazione, sommano in questi anni difficoltà e incertezze, un campare arrabattandosi alla ricerca di finanziamenti, aumentando talvolta le tasse, talaltra tagliando servizi, sempre mortificando ideazioni, programmi e riducendo la progettualità.

Si percepisce negli Amministratori dei piccoli centri la stanchezza a rincorrere pareggi di Bilancio, quote per servizi e assistenza, a negare contributi ad iniziative e forme associative di grande validità, assistendo il mattino allo svuotarsi dei paesi di quei pochi giovani che ancora vi risiedono.

Il gruppo di cittadini formato da giovani intenzionati a portare entusiasmo uniti ad altri già presenti negli anni passati con ruoli amministrativi intende partecipare in modo fattivo alla vita Amministrativa del Comune di Castelnuovo Nigra, per consentire la ripresa di uno sviluppo auspicato.

Oggi si sente realmente l’esigenza di avere alternative valide ed è con questa visione che proponiamo l’attuazione di tutta una serie di attività che sicuramente porteranno al miglioramento della qualità della vita dei cittadini del nostro paese.

La somma delle indicazioni che compongono la Proposta di Programma sono certamente una pesante sfida che richiede sforzi considerevoli, uniti a capacità, trasparenza, disponibilità ed impegno che sicuramente saranno messi a disposizione dal gruppo dei Candidati e che sapranno altrettanto certamente ricambiare la fiducia che gli Elettori vorranno dare, unitamente a tutte le forze che intendano cooperare affinché gli obiettivi comuni e condivisi vengano raggiunti.

Vorremmo affiancarci con spirito collaborativo a tutte le entità che vorranno insediarsi sul nostro territorio (ad esempio contatti con imprenditori intenzionati a rilevare l’ex Asilo sono già stati presi) e che portino alla creazione di posti di lavoro in loco; occorre anche dare maggior spazio alle esigenze dei singoli con un dialogo continuo, mai applicato in precedenza.

Per il resto è sotto gli occhi di tutti cosa occorra veramente.

Il prossimo 20 e 21 settembre 2020 gli elettori potranno darci modo di realizzare tutto questo; il territorio e il futuro del paese ne saranno grati.

Enrica Domenica Caretto

