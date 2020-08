CASTELNUOVO NIGRA. Elezioni: Bracco e Caretto sfidano Chiuminatti

A Castelnuovo Nigra, come avevamo anticipato la scorsa settimana, saranno tre le liste in gara per le Comunali del 20 e 21 settembre. A sfidare il sindaco Danilo Chiuminatti che corre per il terzo mandato con “Insieme”, ci saranno infatti il suo predecessore Matteo Sergio Bracco ed Enrica Domenica Caretto, che cinque anni fa si era candidata nello schieramento di Anna Maria Giachetti “Per il Tuo Paese”. Era risultata prima fra i non eletti.

I due candidati uomini hanno alle spalle un non breve periodo di storia comune nell’amministrazione del paese: hanno fatto parte della medesima lista e sono stati alternativamente sindaco e vicesindaco. Bracco, che è nato nel 1954 ed è geometra, era diventato primo cittadino di Castelnuovo Nigra nelle Elezioni Comunali dell’aprile 2000: elezioni anticipate, seguite ad un breve periodo di commissariamento dopo che nel febbraio del medesimo anno si era dimesso Dario Ciochetto, eletto l’anno precedente. Aveva retto l’amministrazione per dieci anni, fino al 2010, e nel secondo mandato aveva scelto Chiuminatti come vice. Le parti si erano poi invertite: il vice era diventato sindaco ed il sindaco vice. In seguito Bracco si era dimesso. Ora eccoli uno di fronte all’altro.

Come già era emerso, la terza lista non sarà guidata dalla capogruppo di minoranza uscente Anna Maria Giachetti, che la volta scorsa aveva ottenuto un buon risultato: il 46,71% contro il 53,28% del sindaco in carica. Al suo posto ci sarà Enrica Domenica Caretto, nata nel 1968, geometra con studio a Cuorgnè.

Commenti