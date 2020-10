CASTELNUOVO NIGRA. Bracco si toglie qualche sassolino…

Al termine della prima seduta di consiglio, Matteo Sergio Bracco ha letto una dichiarazione molto critica nei confronti sia dei suoi colleghi di schieramento che di una parte dei suoi concittadini. In essa ha evidenziato “alcuni degli aspetti che hanno portato a scelte per me discutibili [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti