La bellezza di 260 mila euro. Questo era costato, nell’estate del 2020, un po’ più di un anno fa, il primo intervento sul castello dalle rosse torri (come lo ebbe a definire Giosuè Carducci) o del Conte Verde Amedeo VI di Savoia che lo costruì tra il 1358 e il 1395.

Soldi indispensabili per eliminare quelle orrende onduline blu che transennavano l’ingresso e sostituirle con una bella cancellata in ferro battuto approvata dalla Soprintendenza. E poi la piazzola all’ingresso, con una pavimentazione in sassi e una nuova illuminazione per rendere visibile [...]