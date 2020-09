CASTELLAMONTE. Vince Mazza, ecco il Consiglio. Falletti lascia.

Dopo la breve pausa del commissariamento, Pasquale Mazza torna ad essere sindaco di Castellamonte. Con 2.460 voti (il 48,74%) ha battuto Nella Falletti, che di voti ne ha ottenuti 1.812 (il 35,90%). Terzo Dionigi Bartoli, alla sua prima prova elettorale, con 775 voti (il 15,36%).

Con Mazza (Lista “SìAmo Castellamonte”) vengono riconfermati gli assessori uscenti Teodoro MEDAGLIA (con 358 preferenze), Claudio BETHAZ (325), Patrizia Maria ADDIS (274), che per due voti viene superata dal neo-eletto Damiano GOGLIO (276). Entrano altresì in consiglio Mariangela BRACCO (260), Martina OSELLO (203), Alessandro MUSSO (185), Paolo MOROZZO (77). Prima esclusa è Jennifer FUSI (74 preferenze) seguita da Antonio CURCIO (58), Sharon Stefania TURIANO (53) e Maria Veronica MOCANU (50).

La lista di Nella Falletti “Per Castellamonte” vede al primo posto come preferenze Rocco SANTORO (297) che precede Valentina COPPO (267), Fabio Francesco GARAFFA (219) e Daniele GOGLIO (214). Questi ultimi superano di poco il consigliere uscente Giuseppe TOMAINO (208). Seguono Marco CANDUSSO (186) e Ledi FAZZARI (170) e, a distanza, Marzia Alessandra VINCIGUERRA (76), Andrea MEDAGLIA (72), Lorena Eleonora ZUBANI (66), Giorgia LORENZATTO (47) e Sara GLARAY (44). La Falletti ha già comunicato che non siederà in minoranza e che lascerà il posto al primo dei non eletti.

“ViviAmo Castellamonte” di Dionigi BARTOLI, com’era prevedibile vede al primo posto per preferenze il capogruppo uscente di minoranza Giovanni MADDIO, che ha totalizzato 198 voti. Seguono a distanza Cristina FILIPPONE in CHIAROVANO (128 preferenze), Davide TRETTENE (88), Marina RUGGIERO (59), Domenica MILETTA (53), Luciano TOMASI- CONT (51), Sandra Caterina VERNETTI in MARINO (42), Nicola Maximiliano CALVIELLO (36), Ivan BRUGNONE e Luigi COMBERIATI (18 voti ciascuno), Giuseppe FONTANA (15).

Ai seggi si sono recati 5.274 elettori (il 65,92% degli aventi diritto). Le schede valide sono 5.047, le Bianche 76 e le Nulle 151.

