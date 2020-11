CASTELLAMONTE. Un “dono” per chi ne ha bisogno e per i commercianti

È nata “Un dono per Castellamonte”, un’iniziativa che si propone di chiedere a tutti i cittadini che non sono stati colpiti dalla crisi di dare una mano ai meno fortunati. Un abbraccio virtuale, ma anche un sollievo molto concreto, che assumerà la forma di un fondo economico finanziato dalle donazioni di cittadini, imprese ed istituzioni, che verrà diviso tra coloro che hanno più bisogno di un sostegno e che non possono permettersi di comprare un regalo di Natale.

Alcuni cittadini, insieme all’Amministrazione Comunale ed all’Associazione Arte e Commercio in primis, ma con il coinvolgimento anche della CRI – Comitato di Castellamonte, dell’Associazione Volontariato Vincenziano ONLUS e di tutte le Associazioni di volontariato e del sociale locale, hanno pensato ad un’iniziativa in grado di dare un piccolo aiuto alle famiglie più bisognose e contemporaneamente un ristoro economico alle tante attività commerciali particolarmente colpite dal lockdown.

Le donazioni saranno possibili, già da oggi, sia tramite bonifico bancario all’iban n: IT76K 03268 30300 052883147140

sia tramite contanti recandosi presso i tre negozi che sono stati identificati per la raccolta: Carlito’s Jeans, Tabaccheria Camerini e Merceria Tiziana

Nessuno, né direttamente né per conto dell’Amministrazione comunale o delle Associazioni coinvolte a vario titolo nella realizzazione dell’attività, effettuerà raccolta di offerte a domicilio.

“L’individuazione dei soggetti che potranno accedere ai “Buoni Regalo” sarà affidata ad un’apposita commissione che cercherà di andare incontro alle richieste di coloro che in questo durissimo anno hanno visto cambiare radicalmente le proprie prospettive economiche – spiegano i promotori – . Le richieste per accedere ai “Buoni regalo” si potranno inviare da martedì 24 novembre tramite mail scrivendo a undonopercastellamonte@gmail.com oppure recandosi personalmente presso gli esercenti dedicati che saranno individuati nei prossimi giorni”.

I buoni, dal valore complessivo di € 50 per nucleo famigliare, potranno essere spesi dall’8 dicembre al 6 gennaio esclusivamente tra le attività commerciali di Castellamonte che partecipano all’iniziativa e che saranno individuabili da un bollino adesivo attaccato alle vetrine e che saranno elencati nelle locandine e nei volantini distribuiti in Città.

I buoni ed i negozi affiliati saranno divisi in due categorie in base al valore ed alla tipologia commerciale e saranno identificabili in base al colore: rossi quelli spendibili in negozi alimentari del valore di € 5, blu quelli utilizzabili in negozi non alimentari del valore di € 25.

La distribuzione dei buoni avrà inizio martedì 1° dicembre secondo le modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni.

“Le attività commerciali che intendono partecipare all’iniziativa hanno tempo fino a sabato 21 novembre – spiegano – per comunicare l’adesione ai numeri 348 389.24.70 (Arte e Commercio) e 347 30.90.310 (Un Dono per Castellamonte). È nostra intenzione cercare di coinvolgere il più possibile anche le attività commerciali delle Frazioni. Attraverso le nostre pagine Facebook e Instragram @undonopercastellamonte informeremo la Cittadinanza delle somme raccolte e dello svolgimento dell’iniziativa. L’Amministrazione Comunale contribuirà con una donazione iniziale e vigilerà affinché tutte le operazioni siano svolte nella massima trasparenza”.

