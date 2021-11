L’Assessorato alla Cultura di Castellamonte indice il VII Concorso Letterario in Lingua Piemontese “IJ PIGNATE ‘D CASTLAMONT 2021/2022”. Il proposito è quello di promuovere e valorizzare sempre più le parlate del Piemonte, in tutte le loro varianti ma rispettando la grafia della “Lingua Piemontese Normalizzata o dei Brandé”.

Tre le sezioni previste. Sezione A: Poesie a tema libero (al massimo due opere), che non superino i 30 versi; Sezione B: prosa a tema libero (massimo due opere) con non più di 3 pagine in Formato A4. I caratteri da utilizzare sono “14 Times New Roman” [...]