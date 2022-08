Sono stati ospiti per quasi due mesi della parrocchia di Castellamonte, dove tutta la comunità si è unita in una gara di solidarietà, e ora tornano nel loro Paese, in zone sicure, in tempo per riprendere i percorsi di studio lasciati durante i bombardamenti.

Sono partiti oggi da Torino una ventina di bambini e ragazzi provenienti dall’orfanotrofio di Mariupol, che ora, dopo un viaggio che li porterà prima a Cracovia, raggiungeranno varie destinazioni ucraine lontane dalla guerra. Insieme a loro quello che in questi mesi è diventato una mascotte, il gatto Simba, l’unico che la sua giovane padroncina aveva trovato ad attenderla, al ritorno da scuola, davanti alle macerie della sua casa distrutta dai bombardamenti, costati la vita alla sua famiglia.

I ragazzi, seguiti in Italia dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e dal Comitato provinciale Unicef, sono ora tornati in patria con un bus ottenuto grazie al contributo della Fondazione Specchio dei Tempi, dove hanno trovato posto anche Simba e una piantina di oleandro germogliata a Torino che continuerà la sua vita in Ucraina, in ricordo del rapporto di amicizia nato in questi mesi tra la comunità piemontese e i ragazzi ucraini.

A salutare il gruppo anche la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, che ha espresso l’augurio che i giovani “possano ritrovare serenità nel corso della loro vita”.

Commenti