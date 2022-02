CASTELLAMONTE. Verrà rimessa a posto Strada Bosa di Castellamonte, che collega la frazione di Spineto con quella di Sant’Anna lungo un tracciato che risale la collina: il Progetto Definitivo-Esecutivo per la sua messa in sicurezza è stato approvato a fine gennaio dalla giunta castellamontese. Come tutto il territorio collinare del Comune, anche quella zona è spesso [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.