E’ stato approvato dal consiglio comunale del Castellamonte il nuovo regolamento concernente la vendita di prodotti agricoli su strade e piazze cittadine in giorni e luoghi diversi da quelli del mercato. Il provvedimento riguarda i produttori agricoli (non gli operatori commerciali) e vuole da un lato rendere più agevole la loro attività; dall’altro evitare che si collochino in zone inadatte – come avveniva finora – col pericolo di creare incidenti.

Fino ad ora i produttori si erano dovuti attenere a quanto stabilito da due delibere di giunta regionale del marzo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.