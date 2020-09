CASTELLAMONTE. Sopralluogo di Bartoli alla discarica di Vespia: “Da chiudere nel minor tempo possibile”.

A seguito degli incontri avvenuti nelle frazioni di Campo, Muriaglio e Preparetto, il candidato sindaco Dionigi Bartoli ha voluto fissare un sopralluogo alla discarica di Vespia alla presenza dell’amministratore delegato di Agrigarden Ambiente, Fabrizio Zandonati, che gli ha spiegato lo stato di fatto in cui oggi versa la discarica.

Insieme hanno fatto un ragionamento di quella che dovrebbe essere la procedura di chiusura della discarica nel minor tempo possibile e quale potrebbe essere l’evoluzione dell’area dopo la chiusura, ragionando su come sarà la riconversione della zona per capire che cosa se ne potrà fare in funzione della cittadinanza e delle frazioni citate per il futuro. “Ringrazio il dottor Zandonati per la disponibilità avuta”, dichiara Bartoli.

