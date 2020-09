CASTELLAMONTE. Solo in casa in un lago di sangue, anziano salvato dai carabinieri

Un pensionato di 79 anni è stato salvato a Castellamonte dai carabinieri del radiomobile di Ivrea. L’uomo, caduto in casa, si è ferito al capo e, abitando da solo, non ha potuto chiedere aiuto a nessuno. Quando i militari, al piano terra di una palazzina di via Battisti, lo hanno notato ormai semi incosciente a terra, in un lago di sangue, hanno forzato una finestra e sono riusciti ad entrare nell’appartamento. A chiamarli, preoccupato, era stato il padrone di casa. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Cuorgnè dal 118. E’ possibile che fosse bloccato a terra già da parecchie ore.

