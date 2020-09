CASTELLAMONTE. Si è spento Bruno Falletti, ex comandante dei civich. Lutto a Castellamonte per la scomparsa di Bruno Falletti, ex comandante della Polizia Municipale, spentosi a 67 anni per un male incurabile contro cui lottava da tempo.

Ricoverato in ospedale a Ivrea da qualche giorno, per l’aggravarsi del suo quadro clinico, Falletti ha alla fine ceduto al male.

Nella città della ceramica, era conosciutissimo.

Fratello della candidata a sindaco Nella, Bruno Falletti aveva iniziato la sua carriera lavorativa nei primissimi anni Settanta in Municipio a Castellamonte.

In Comune ha ricoperto un po’ tutti gli incarichi: capo cantiere scuola, anagrafe, ufficio commercio, fino a diventare per oltre vent’anni responsabile del corpo dei Vigili Urbani.

Da qualche tempo era in pensione.

Vicino al senatore e amico Eugenio Bozzello, Bruno Falletti era stato anche “Re Pignatun” dello storico Carnevale.

“Un uomo semplicemente e profondamente buono”, lo ricordano dall’associazione “La Memoria Viva”.

