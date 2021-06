Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sarà inaugurata venerdì 2 luglio alle ore 18:00 presso il Centro Congressi “P. Martinetti” di Castellamonte, alla presenza di professionisti della cultura, della fotografia e della medicina che porteranno il proprio contributo e la propria testimonianza, la mostra Sguardi – 100 ritratti per fermare un tempo del fotografo castellamontese Claudio Marino, curata da Vittorio Amedeo Sacco.

L’idea alla base dell’esposizione, composta da cento ritratti di altrettanti castellamontesi noti e meno noti ma tutti accomunati dall’uso della mascherina, è nata nell’artista contestualmente al desiderio di “fermare nel tempo” un periodo drammatico per tutti quelli che hanno dovuto forzatamente viverlo, ma da ricordare e tramandare per la propria implicita importanza storica ed umana.

Ne è quindi nato uno spaccato significativo di Castellamonte all’epoca della pandemia da Covid-19: sguardi che raccontano un periodo di dubbi e paure ma – anche – sguardi che comunicano speranza per il futuro e desiderio di ripartire dal punto in cui ci si era fermati.

Senza dimenticarsi di chi purtroppo non è più con noi: anche a loro è dedicata questa mostra.

E proprio nell’ottica di una ripartenza, ma anche per ringraziare tutti quelli che in prima persona si sono impegnati per contrastare il virus, la collezione sarà messa in vendita e l’intero ricavato sarà devoluto in favore di Croce Rossa Italiana – Comitato di Castellamonte e del DEA dell’Ospedale Civile di Ivrea.

La mostra, che gode del patrocinio della Città di Castellamonte, dell’ASL To4, del Rotary Club Cuorgnè e Canavese e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castellamonte, è stata organizzata grazie al contributo dell’Associazione Un Dono per Castellamonte.

Sarà visitabile dal 2 al 18 luglio nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 21:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00.

Commenti