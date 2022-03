Sono stati celebrati martedì scorso i funerali di Anna Maria Marta. Aveva compiuto 101 anni il 17 febbraio. Ricoverata in una casa di riposo a Vico Canavese ha vissuto gran parte della sua vita in frazione Silva di San Martino con il figlio Franco, ex vigile urbano a Castellamonte. Molto arzilla e con la battuta pronta è arrivata all’ultimo respiro con una incredibile vivacità di animo e di spirito.

Sposata con un Trossello Pastore per anni ha gestito un consorzio agrario e per un certo periodo anche una trattoria a Castellamonte dove la figlia [...]