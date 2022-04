CASTELLAMONTE. Oggi pomeriggio, in un alloggio di via Massimo d’Azeglio a Castellamonte dove è divampato un incendio, i vigili del fuoco di Castellamonte ed Ivrea, hanno messo in salvo tre gattini rimasti bloccati. Per farli riprendere, li hanno dotati di maschere dell’ossigeno dando loro aria fresca fino alla completa ripresa. Poi li hanno affidati alle cure dei veterinari.

