CASTELLAMONTE. Ripulite dai rifiuti le scarpate del torrente Malesina a Muriaglio.

A seguito della segnalazione di alcuni cittadini e su iniziativa del consigliere Damiano Goglio, con un gruppo di volontari, sono stati recuperati numerosi rifiuti abbandonati lungo le scarpate del torrente Malesina nel territorio della frazione Muriaglio di Castellamonte.

“Con questa operazione, si vuole anche portare all’attenzione degli abitanti e degli enti preposti il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – spiegano i promotori dell’iniziativa -. Nonostante i servizi e le possibilità che ci sono per poterli conferire in modo gratuito, persiste il comportamento illecito e scorretto di chi abbandona ingombranti nei boschi. Si ricorda a tutti che per usufruire gratuitamente del recupero di materiali basta contattare l’ente gestore della raccolta rifiuti o il sito www.teknoserviceitalia.com”.

