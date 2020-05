CASTELLAMONTE. Rinviato il concorso “Ceramics in love”

La 60° edizione della mostra della Ceramica non sarà celebrata solennemente come l’amministrazione di Castellamonte aveva in progetto di fare; dovrà infatti essere ridimensionata a causa dell’emergenza da Covid-19. A farne le spese è innanzitutto il concorso “CERAMICS IN LOVE – THREE”. Mercoledì 6 maggio il Comune ed il curatore della Mostra ne hanno comunicato il rinvio al 2021 considerando “le molteplici problematiche derivanti dall’attuale pandemia, le palesi difficoltà presentate da molti artisti, la quasi totale impossibilità di poter usufruire dei propri o altrui laboratori ceramici per completare o realizzare le opere”. Molte le difficoltà che gli organizzatori avrebbero dovuto affrontare , fra cui quelle presentate dal luogo di esposizione, dove sarebbe risultato difficile garantire un percorso sufficientemente sicuro per assicurare le distanze interpersonali tra i visitatori.

