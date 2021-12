CASTELLAMONTE. Operazione di recupero di rifiuti “Speciali” a Castellamonte e precisamente a Spineto. Si tratta di composti chimici per il trattamento delle piscine, prodotti dalla “Piscine Service” di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova ed abbandonati in luogo pubblico: appunto nella frazione di Spineto, in un tratto adiacente alla Starda Provinciale N.58.

Su segnalazione telefonica, la Polizia Municipale si è recata nel luogo indicato per i controlli ed ha trovato i fusti contenenti queste sostanze: ovvio che a smaltirle dovrà essere il Comune, che ha affidato l’incarico alla [...]



