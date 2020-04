CASTELLAMONTE. Quasi 4.500 mascherine donate al Comune.

“In questo difficile periodo di emergenza sanitaria, caratterizzato da grandi incertezze, disagi e sofferenze, anche nella nostra Città riscontriamo casi di generosità che non possiamo fare a meno di ringraziare, perché supportano le nostre limitate risorse nel perseguire il bene della collettività – scrive in una nota stampa il sindaco Pasquale Mazza -. In particolare, dobbiamo ringraziare la ditta “L’Angolo della Casa” di Luca Castellano per la donazione di 4.300 mascherine e Orient Vespa per la donazione di 150 mascherine”.

“Abbiamo già provveduto a consegnare parte delle suddette mascherine ai Medici di base, ai volontari della Croce Rossa, ai dipendenti comunali, ai carabinieri ed ai componenti delle Associazioni di Volontariato che ci aiutano nella gestione dell’emergenza – prosegue il sindaco -. Ringraziamo pertanto l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Volontari Vigili del Fuoco, i volontari della Croce Rossa Italiana e l’A.N.A che attualmente ci aiutano ad affrontare le difficoltà quotidiane finalizzate ad evitare il diffondersi del contagio da covid -19 sul territorio”.

“Stiamo inoltre provvedendo all’acquisto di 5.000 mascherine che saranno consegnate, una per ogni nucleo familiare, della nostra Città – conclude -. Per quanto riguarda gli abitanti delle frazioni le mascherine verranno distribuite, con gli stessi criteri, alle famiglie attraverso i consiglieri delle frazioni stesse. Ringraziamo i componenti dei Consigli delle Frazioni per la preziosa collaborazione. Da stamane abbiamo già iniziato a consegnare i primi buoni spesa mentre gli uffici comunali continuano a verificare l’idoneità delle istanze presentate. Nei prossimi giorni distribuiremo a tutti gli aventi diritto i buoni spesa”.

