CASTELLAMONTE.Non dovrebbe tardare l’inizio dei lavori per la rotonda di Sant’Antonio, all’incrocio fra la Provinciale che da Castellamonte porta verso Ozegna e la Pedemontana. Ad aver finora impedito l’avvio dell’opera (dato che il progetto c’è ed i soldi pure) è stata la mancanza di illuminazione in quell’area.

Lo ha detto il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza nel corso del consiglio comunale del 24 febbraio, rispondendo ad una domanda del consigliere di minoranza Fabio Garaffa.