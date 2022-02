CASTELLAMONTE. La giunta di Castellamonte ha approvato la proposta dell’associazione “La Memoria Viva” di collocare tre “pietre d’inciampo” in Piazza della Repubblica. Saranno dedicate a tre castellamontesi deportati nei campi di concentramento nazisti: i nomi li hanno individuati “La Memoria Viva” e “Terra Mia”. Si tratta di Elio Zucca, nato nel 1925; di Pietro Bocca, nato nel 1914; di Luciano Rainelli, nato nel 1926. La scelta di quella piazza non è ovviamente casuale: nella vecchia Palestra che vi sorgeva venivano raggruppate le vittime dei rastrellamenti in attesa di partire per i [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.