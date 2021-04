CASTELLAMONTE. Palazzetto e campo da calcio in gestione

Il Campo da Calcio ad 11 ed il Palazzetto dello Sport di Castellamonte verranno dati in gestione per un periodo di 15 anni: lo ha stabilito una delibera di consiglio assunta il 29 marzo. In vista della scadenza dell’attuale convenzione (che era stata prorogata lo scorso anno [...]



