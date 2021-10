CASTELLAMONTE. A lavori completati, gli interventi di “Restauro e Risanamento Conservativo” riguardanti Palazzo Antonelli, sede del Comune di Castellamonte, sono costati complessivamente un po’ più di 170.000 euro (per la precisione 170.208,76) con un risparmio di Euro 4.791,64 rispetto all’importo preventivato di 175.000.

Il Progetto Esecutivo dei lavori era stato redatto dall’architetto Luca Cola ed approvato dalla giunta alla fine di novembre del 2020. Ad aggiudicarsi l’appalto era stata la CO.GE.FA. S.p.A. in raggruppamento temporaneo con la R&C S.r.l. di Torino, proponendo un ribasso del 17,15%. In seguito erano [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)