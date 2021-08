Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASTELLAMONTE. E’ stato approvato dalla giunta di Castellamonte il Progetto Esecutivo per i lavori di Ristrutturazione e di Adeguamento del Museo della Ceramica e quindi di Palazzo Bottom che lo ospita. L’intervento, che ammonta a 550.000 euro, verrà finanziato con fondi messi a disposizione dalla Regione per gli Investimenti in ambito culturale e turistico a favore degli enti locali.