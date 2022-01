CASTELLAMONTE. Si terranno sabato 22 gennaio alle 14,30 nella frazione castellamontese di Muriaglio i funerali di Caterina Brassea, conosciuta con il diminutivo di “Rinuccia”.

Era nota nella sua città in quanto ex-dipendente comunale ed in quanto appassionata del Carnevale (al quale aveva anche partecipato in prima persona) ma soprattutto era benvoluta per il suo temperamento allegro: chi l’ha conosciuta la ricorda infatti come una persona sempre sorridente ed ottimista.

Era una socievolezza che forse le derivava dall’essere cresciuta in mezzo alla gente ed al via vai tipico dei negozi di allora: a Muriaglio, dov’era nata e [...]