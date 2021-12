Domenica 5 dicembre, dalle 9 alle 19, si terrà a Castellamonte il mercatino “El Mercà d’na volta” organizzato dall’Associazione “ARTE E COMMERCIO DI CASTELLAMONTE” e dall’amministrazione comunale nelle vie e piazze del concentrico dove si svolgeva, fino agli anni ’90, il mercato settimanale del lunedì.

Queste le vie e piazze interessate: Piazza Martiri della Libertà, Via P. Educ, Piazza della Repubblica (lato alberato), via G. Romana (nel tratto tra via P. Educ e Piazza Matteotti), Piazza Matteotti , Via C. Nigra, Piazza Vittorio Veneto e Largo Talentino.

La 1° edizione si era svolta nel 2019 ed aveva avuto un riscontro positivo.

Si è scelta questa data – come viene spiegato nella delibera di giunta – “in quanto non si svolgono nei Comuni limitrofi analoghe iniziative commerciali concorrenti”.

I posteggi sono assegnati in via prioritaria ai commercianti in sede fissa per l’esposizione della merce davanti ai propri negozi, ovvero in altre aree libere se titolari di punti vendita ubicati al di fuori delle aree autorizzate o non ritenute commercialmente valide.

Seguono gli ambulanti e produttori agricoli, a cominciare da quelli presenti nel 2019. Se rimarranno altri posti disponibili, verranno assegnati ad artigiani ed hobbisti titolari di tesserino regionale per la vendita occasionale su area pubblica.

