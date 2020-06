Fine dell’era Mazza a Castellamonte.

Il sindaco, che non aveva più i numeri per governare, oggi pomeriggio ha presentato le dimissioni.

Poi, in serata, si è riunito il Consiglio durante il quale s’è discussa la mozione di sfiducia al primo cittadino, presentata dalle minoranze.

Si chiude così anticipatamente l’amministrazione Mazza. Si tornerà al voto in autunno.

