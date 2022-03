Ieri 23 marzo, a Castellamonte, è stato ufficialmente consegnato alla Direzione Generale dell’ASL TO4 il sistema Limbus, destinato alla Radioterapia dell’Azienda, generosamente donato dall’Inner Wheel Club di Cuorgnè e Canavese con il sostegno del Comitato per l’Ospedale di Ivrea e del Canavese. All’Inner Wheel Club di Cuorgnè e Canavese, rappresentato all’incontro dalla Presidente Nella Falletti Geminiani e da alcune Socie, e a tutti coloro che hanno contribuito va il sentito ringraziamento dell’Azienda.

La personalizzazione del trattamento e l’integrazione dell’intelligenza artificiale sono al centro del progetto che la Radioterapia e la Fisica Sanitaria dell’ASL TO4, dirette rispettivamente dai dottori Maria Rosa La Porta e Massimo Pasquino, si propongono di realizzare con la collaborazione di diverse professionalità, medici, fisici e tecnici di radiologia medica. In ambito medico, sono ormai numerosi gli algoritmi di machine learning, cioè sistemi di intelligenza artificiale con apprendimento automatico basato sui dati, sviluppati sia per la diagnosi sia per il trattamento personalizzato di diverse patologie. Il software Limbus, che è appunto un sistema di intelligenza artificiale utilizzato in ambito radioterapico, si articola in due fasi successive: dapprima il contornamento dei volumi in base al distretto anatomico, che permette di identificare sia gli organi a rischio che, essendo sani, devono essere il più possibile risparmiati nel corso dell’irradiazione, sia i volumi “bersaglio” cioè il tumore, a cui deve essere erogata la massima dose prevista; in una seconda fase viene pianificato il trattamento per definire le condizioni di irradiazione migliori.

Con il software Limbus l’ASL TO4 si è dotata di un sistema di intelligenza artificiale innovativo, che permette di ottimizzare le prestazioni, elevando ulteriormente il livello di qualità raggiunto nei trattamenti radioterapici ed offrendo così trattamenti sempre più personalizzati ed efficaci alle persone seguite dalla Radioterapia.

